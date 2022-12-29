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СБУ вручила підозру меру Полтави

Фото: мер Полтави Олександр Мамай отримав підозру (poltava.to)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Меру Полтави Олександру Мамаю вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Так, меру Полтави Олександру Мамаю вручили підозру. Йдеться про слідчі дії в рамках ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ).

За даними місцевого видання "Полтавщина", зранку у сесійній залі міський голова Полтави Олександр Мамай проводив зустріч із спортсменами. На виході із зали його оточили співробітники СБУ та повели до його робочого кабінету.

Оновлено. В СБУ підтвердили повідомлення про підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

"За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Як повідомлялося, раніше мер Полтави Олександр Мамай заявив про щоденний тиск та дискредитацію з боку працівників СБУ та прокуратури.

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Служба безпеки УкраїниПолтава