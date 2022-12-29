RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ вручила подозрение мэру Полтавы

Фото: мэр Полтавы Александр Мамай получил подозрение (poltava.to)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Так, мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Речь идет про ст. 114-2 Криминального кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ).

По данным местного издания "Полтавщина", с утра в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.

Как сообщалось, ранее мэр Полтавы Александр Мамай заявил о ежедневном давлении и дискредитации со стороны работников СБУ и прокуратуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПолтава