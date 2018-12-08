Мамай заявил о давлении со стороны СБУ

Фото: Александр Мамай (из открытых источников)

Мамай заявил, что прокуратура и СБУ начали "очередную серию фальсификации"

Александр Мамай заявил о ежедневном давлении и дискредитации со стороны работников СБУ и прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"На меня, как законно избранного мэра, ежедневно оказывается давление. Сегодня работники прокуратуры и СБУ начали очередную серию фальсификации и противоправных действий против меня и моих близких. Уже несколько дней они пытаются провести обыски у меня и моих детей. Меня пытаются дискредитировать", - написал Мамай.

Он также добавил, что есть информация о вручении ему в ближайшее время подозрения "как элемента давления и шантажа".

При этом он подчеркнул, что все его действия находились и находятся исключительно в правовом и законном поле.

"Ни одно политическое обвинение не имеет никакого законного основания. С первого дня политического противостояния я и выбрал именно законный путь. Я не собираюсь нарушать закон и до этой минуты его не нарушал", - заверил Мамай.

Он обратился в правоохранительные органы и к полтавчанам, а также в Ассоциацию мэров Украины с просьбой поддержать и защитить его "как законно избранного мэра".

"Я опираюсь сильному информационному давлению и стою против лживого информационно-политического плана подготовки к предстоящим выборам. Сегодня этот беспредел происходит в Полтаве, а завтра может уже быть в другом городе нашей страны. Я обратился в суд и требую законного решения этого", - написал он.

По его мнению, такие действия происходят для того, чтобы у власти остались "правильные люди", а "фейк по захвату городского совета 7 декабря - яркий пример тому.

"Всю эту лживую провокацию нарисовали и воплощают против меня для цементирования незаконных действий лиц, сейчас у власти", - подытожил Мамай.

Ранее СМИ писали о том, что Мамай был восстановлен в должности мэра Полтавы, о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Согласно ей, Мамай имеет право подписывать документы от имени юридического лица - Полтавского городского совета.

По данным СМИ, 14 сентября ряд оппозиционных депутатов Полтавского горсовета провели тайное голосование и попытались отстранить от должности действующего мэра города Мамая, а также назначить помощника народного депутата Украины от БПП Александра Шамоту на должность секретаря Полтавского горсовета.

Однако 17 сентября работники горсовета объявили ему бойкот. Согласно действующему законодательству Украины, снять с должности мэра города возможно тайным голосованием на сессии при наличии кворума. По данным Мамая, 14 сентября, как и в предыдущие даты проведения сессий, кворума не было.