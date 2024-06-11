СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: що треба знати

Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, а також в урядовому кварталі й прилеглих районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додає СБУ.

У тому ж числі можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

Під час заходів за участі представників Управління держохорони:

Метою контррозвідувальних заходів є перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, у тому ж числі посилення безпеки мешканців Києва й осіб, щодо яких здійснюється охорона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як контрдиверсійні заходи свого часу проходили у Житомирській області. Як відзначали тоді у поліції, в рамках перевірок повістки не роздаються.

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