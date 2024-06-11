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СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева: что нужно знать

Вторник 11 июня 2024 08:51
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СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева: что нужно знать Фото: СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, а также в правительственном квартале и прилегающих районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Целью контрразведывательных мероприятий является проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, в том же числе усиление безопасности жителей Киева и лиц, в отношении которых осуществляется охрана.

Во время мероприятий при участии представителей Управления госохраны:

  • будут проводиться осмотр территорий, а также отдельных помещений для выявления запрещенных к обращению предметов. Речь идет о помещениях, офисах, заведениях сферы общественного обслуживания;
  • будет осуществляться проверка граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

Фото: СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева (t.me/SBUkr)

В том же числе возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.

Новость дополняется...

Напомним, РБК-Украина писало о том, как контрдиверсионные мероприятия в свое время проходили в Житомирской области. Как отмечали тогда в полиции, в рамках проверок повестки не раздаются.

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