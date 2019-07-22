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СБУ проводить обшук в Кабміні і ДФС через схеми в оборонній сфері

Новини » Політика    22.07.2019 - 13:46
СБУ проводить обшук в Кабміні і ДФС через схеми в оборонній сфері
Фото: обшуки у Кабміні (facebook.com/gp.gov.ua)

Правоохоронці розслідують розкрадання 6,7 млн доларів в оборонній сфері

Прокурорами Головної військової прокуратури за оперативним супроводом Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участі співробітників Центру спеціальних операцій "А" СБУ проводяться обшуки в службових приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби , Державної фіскальної служби України та ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" через схему в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Головною військовою прокуратурою ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 6,7 млн доларів при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП "Укроборонпром" по постачанню Державній прикордонній службі України "Підвісної системи раннього виявлення".

 
Фото: обшуки у ДФС та Кабміні (facebook.com/gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про нову масшабну схему в оборонній сфері. За його словами, впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн долларів.

"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну схему у сфері оборонної промисловості", - заявив він.

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і уволеный з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті. У зв'язку з цим було оголошено про аудит "Укроборонпрому".

Додамо, що тиждень тому детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" та компанії "Богдан Моторс". Це були обшуки по справі розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України.

 

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