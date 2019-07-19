ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ проводит обыски в клубе "5 элемент" по делу о растратах в Минобороны

Новости » Политика    19.07.2019 - 11:43
НАБУ проводит обыски в клубе "5 элемент" по делу о растратах в Минобороны
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Обыски также проходят в компании "Богдан Моторс"

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и компании "Богдан Моторс". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отмечают, что обыски проходят в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины. В 2015-2018 гг, по мнению следствия, они незаконно внесли в государственный оборонного заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

НАБУ проводит обыски в клубе &quot;5 элемент&quot; по делу о растратах в Минобороны

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил о еще одной масшабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности", - заявил он.

Отметим, по данным журналистского расследования программы "Наші гроші", директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

Добавим, что 4 марта, президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также, по словам Порошенко, он снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

 

Порошенко: Россия не может игнорировать решение Европарламента В деле о квартирах Нацгвардии появился новый подозреваемый
Новости Украины Порошенко ПетрНАБУобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь