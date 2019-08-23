СБУ проводит обыски на шахтах из-за хищений на более 0,5 млрд гривен

Служба безопасности Украины проводит обыски на государственных угольных шахтах, руководство которых обвиняется в хищении 0,5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что должностными лицами "Лисичанскуголь", "Мирноградвугилля", "Шахта им. М.С. Сургая", "Первомайскуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1" в период с 2016 по 2019 года был организован механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

"Руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 0,5 млрд гривен, которые распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оборудование, необходимое для стабильной работы шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось, что приводило к существенному снижению эффективности работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ завершило расследование по делу Крючкова. Его совместно с Игорем Корниленковым обвиняют в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Также сообщалось, что чиновники "Укрспортобеспечение" закупали сомнительные препараты для национальных сборных. Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен.