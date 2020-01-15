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СБУ проводит обыски у главы налоговой Верланова

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 16:27
СБУ проводит обыски у главы налоговой Верланова
Фото: Сергей Верланов (minfin.com)

Обыски у Верланова проходят по делу о теневой схеме в налоговой  

Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

Напомним, ранее СБУ обнародовала релиз, в котором говорится о ликвидации схемы, по которой налоговики ежемесячно выводили в тень более 500 млн гривен. Сотрудники налоговой способствовали ряду "конвертационно-транзитных" групп в обходе автоматизированного мониторинга оценки риска, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что налоговики действовали в интересах IT-предприятий.

До этого сообщалось об отстранении руководства налоговой в Одесской области после того, как НАБУ зафиксировало предложение 25 тысяч долларов взятки со стороны и. о. начальника областного управления ГНС. Взятка предлагалась главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

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