ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ проводить обшуки у глави податкової Верланова

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 16:27
СБУ проводить обшуки у глави податкової Верланова
Фото: Сергій Верланов (minfin.com)

Обшуки у Верланова проходять по справі про тіньовою схемою в податковій

Служба безпеки України проводить обшук у голови Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

За даними джерел, обшуки проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми. Обшуки також проходять у податківців в декількох областях України.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила реліз, в якому йдеться про ліквідацію схеми, за якою податківці щомісяця виводили у тінь більше 500 млн гривень. Співробітники податкової сприяли ряду "конвертаційно-транзитних" груп в обході автоматизованого моніторингу оцінки ризику, а також в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Передбачається, що податківці діяли в інтересах IT-підприємств.

До цього повідомлялося про відсторонення керівництва податкової в Одеській області після того, як НАБУ зафіксувало пропозицію 25 тисяч доларів хабара з боку в. о. начальника обласного управління ДПС. Хабар пропонувався голові структурного підрозділу регіональної прокуратури.


Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати посадовця Мін'юсту України
Новини України Служба безпеки УкраїниобшукСергій Верланов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся