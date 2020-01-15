Сотрудники налоговой службы способствовали выводу в тень более 500 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выводу в тень ежемесячно более 500 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновники помогали ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки риска и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. В частности, сотрудники ГНС вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия, которая занималась разработкой программного обеспечения для ГНС и Государственной фискальной службы.

"Как разработчики систем защиты коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что исполняющего обязанности начальника ГНС Одесской области уличили в даче взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Чиновник предлагал ежемесячно предоставлять по 25 тыс. долларов за не препятствование в незаконной деятельности. В результате все руководство ГНС области было отстранено и назначена проверка.

Также сообщалось, что чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ. Действия злоумышленников могли поставить под угрозу здоровье детей.