ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сотрудники налоговой службы способствовали выводу в тень более 500 млн гривен

Новости » Общество     15.01.2020 - 15:11
Сотрудники налоговой службы способствовали выводу в тень более 500 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выводу в тень ежемесячно более 500 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновники помогали ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки риска и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. В частности, сотрудники ГНС вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия, которая занималась разработкой программного обеспечения для ГНС и Государственной фискальной службы.

"Как разработчики систем защиты коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что исполняющего обязанности начальника ГНС Одесской области уличили в даче взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Чиновник предлагал ежемесячно предоставлять по 25 тыс. долларов за не препятствование в незаконной деятельности. В результате все руководство ГНС области было отстранено и назначена проверка.

Также сообщалось, что чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ. Действия злоумышленников могли поставить под угрозу здоровье детей.

Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста Украины СБУ заблокировала более 400 нелегальных АЗС
Новости Украины Служба безопасности УкраиныГНСНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь