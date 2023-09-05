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СБУ проводить обшуки у в. о. мера Чернігова

Фото: виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако (facebook.com/lomako.oleksandr)
Автор: Тетяна Степанова

Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками додому до виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Ломако.

За словами Ломако, правоохоронці будуть обшукувати його квартиру. Через це чоловіку довелось відмінити нараду з питань життєдіяльності міста.

"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав він.

Ломако додав, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва. 

Ситуація з мером Чернігова

Нагадаємо, 9 лютого Чернігівська міська рада призначила виконувача обов'язків міського голови. Ним став секретар міськради Олександр Ломако.

Раніше львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року

Як повідомлялось, Атрошенко 2 липня 2022 року намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску "Краківець". Після заборони виїзду ДПСУ у воєнний час, мер Чернігова відправив свого водія за кордон, щоб той повернув службовий автомобіль, яким впродовж трьох місяців користувалась його дружина у власних потребах.

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Служба безпеки УкраїниЧернігів