СБУ проводить обшуки у в. о. мера Чернігова

За словами Ломако, правоохоронці будуть обшукувати його квартиру. Через це чоловіку довелось відмінити нараду з питань життєдіяльності міста.

"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав він.

Ломако додав, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.

Ситуація з мером Чернігова

Нагадаємо, 9 лютого Чернігівська міська рада призначила виконувача обов'язків міського голови. Ним став секретар міськради Олександр Ломако.

Раніше львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року.

Як повідомлялось, Атрошенко 2 липня 2022 року намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску "Краківець". Після заборони виїзду ДПСУ у воєнний час, мер Чернігова відправив свого водія за кордон, щоб той повернув службовий автомобіль, яким впродовж трьох місяців користувалась його дружина у власних потребах.