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СБУ проводить обшуки у соборі УПЦ МП Львова

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Львів, Середа 14 грудня 2022 10:44
СБУ проводить обшуки у соборі УПЦ МП Львова Фото: СБУ проводить обшуки у соборі УПЦ МП Львова (facebook.com/yuriy.kholod)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 14 грудня, СБУ прийшла з обшуками до церкви Московського патріархату у Львові. Мова йде про Свято-Георгіївський кафедральний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Львівської облради Юрія Холода.

"Давно кажу, що тут, відразу поряд з Будинком воїна, на колишній вулиці Короленка, а тепер Тараса Бобанича (Хаммера) треба створити краще центр військового капеланства. Бо прихистку "русского мира" точно тут не місце", - написав він.

Нагадаємо, що Служба безпеки провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у чотирьох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

До цього співробітники СБУ проводила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

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Служба безпеки України Львів УПЦ МП
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