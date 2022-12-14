ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ проводит обыски в соборе УПЦ МП Львова

Новина українською →
Львов, Среда 14 декабря 2022 10:44
СБУ проводит обыски в соборе УПЦ МП Львова Фото: СБУ проводит обыски в соборе УПЦ МП Львова (facebook.com/yuriy.kholod)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 14 декабря, СБУ пришла с обысками в церковь Московского патриархата во Львове. Речь идет о Свято-Георгиевском кафедральном соборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Львовского облсовета Юрия Холода.

"Давно говорю, что здесь, сразу рядом с Домом воина, на бывшей улице Короленко, а теперь Тараса Бобанича (Хаммера) нужно создать лучший центр военного капелланства. Потому что убежищу "русского мира" точно здесь не место", - написал он.

Напомним, что Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в четырех областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

До этого сотрудники СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Львов УПЦ МП
NEWS
Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий
Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян