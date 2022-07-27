Співробітники Служби безпеки України проводять більше 10 обшуків у працівників КПП "Лужанка" в Закарпатській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал депутата Віталія Глаголи.

Фото: СБУ проводить масштабні обшуки на одному з КПП у Закарпатській області (ssu.gov.ua)

"Готуються підозри особам, що допомагали перевезти через кордон непоміченими мільйони доларів готівки", - пише депутат.

За словами Глаголи, обшуки пов'язані із вивозом закордон величезних сум готівки у перші дні війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітника СБУ викрили на хабарі. Він вимагав від фігуранта кримінальної справи гроші взамін на "допомогу".

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