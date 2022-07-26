Сотрудника СБУ задержали за вымогательство взятки от фигуранта дела

Сотрудника Службы безопасности Украины разоблачили на взятке. Он требовал от фигуранта уголовного дела деньги взамен на "помощь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным правоохранителей, сотрудник Службы пообещал подозреваемому "содействие" в возвращении техники, изъятой в рамках расследования, за взятку в размере 60 тысяч долларов. Также он уверял, что фигуранту дела никто не будет препятствовать в ведении бизнеса в будущем.

В СБУ отмечают, что сотрудника Службы задержали во время получения денег. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении.

Обыск у подозреваемого (t.me/SBUkr)