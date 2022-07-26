Сотрудника СБУ задержали за вымогательство взятки от фигуранта дела
Сотрудника Службы безопасности Украины разоблачили на взятке. Он требовал от фигуранта уголовного дела деньги взамен на "помощь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным правоохранителей, сотрудник Службы пообещал подозреваемому "содействие" в возвращении техники, изъятой в рамках расследования, за взятку в размере 60 тысяч долларов. Также он уверял, что фигуранту дела никто не будет препятствовать в ведении бизнеса в будущем.
В СБУ отмечают, что сотрудника Службы задержали во время получения денег. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении.
Обыск у подозреваемого (t.me/SBUkr)
Напомним, ранее правоохранители задержали бывшего депутата Верховной рады III созыва, который требовал 10 тысяч долларов за влияние на решение суда.
Также мы писали, что в Винницкой области пограничник потребовал 10 тысяч долларов за незаконный выезд из Украины. Его задержали.
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