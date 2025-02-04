СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Сумах, можливі обмеження для цивільних

Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні заходи у Сумах, під час яких можливі перевірки громадян й огляд автотранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За словами речниці Управління СБУ у Сумській області Олесі Рапути, контррозвідувальні заходи проходять на території міста з метою запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти України.

Контррозвідувальні заходи

Контррозвідувальні заходи в містах проводять для виявлення та нейтралізації загроз національній безпеці. Основна мета цих заходів - протидія диверсійно-розвідувальній діяльності, виявлення агентурних мереж, запобігання терористичним актам і витоку секретної інформації. Також це сприяє захисту стратегічних об’єктів, критичної інфраструктури та державних установ.

Окрім цього, такі дії спрямовані на встановлення осіб, які можуть співпрацювати з ворожими спецслужбами, проводити підривну діяльність або поширювати дезінформацію. У процесі перевіряються документи, здійснюється моніторинг комунікацій, перевіряється підозріла діяльність, а також можуть проводитися обшуки та затримання у разі виявлення доказів загрозливих дій.

Наприклад, в середині січня СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва.

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