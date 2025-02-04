ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах, возможны ограничения для гражданских

Вторник 04 февраля 2025 12:52
UA EN RU
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах, возможны ограничения для гражданских Иллюстративное фото: СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах, во время которых возможны проверки граждан и осмотр автотранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам пресс-секретаря Управления СБУ в Сумской области Олеси Рапуты, контрразведывательные мероприятия проходят на территории города с целью предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Во время контрразведывательных мероприятий возможны:

  • ограничение прохода и проезда по улицам города;
  • проверка документов граждан;
  • осмотр автотранспорта.

Контрразведывательные мероприятия

Контрразведывательные мероприятия в городах проводятся для выявления и нейтрализации угроз национальной безопасности. Основная цель этих мероприятий - противодействие диверсионно-разведывательной деятельности, выявление агентурных сетей, предотвращение террористических актов и утечки секретной информации. Также это способствует защите стратегических объектов, критической инфраструктуры и государственных учреждений.

Кроме этого, такие действия направлены на установление лиц, которые могут сотрудничать с вражескими спецслужбами, проводить подрывную деятельность или распространять дезинформацию. В процессе проверяются документы, осуществляется мониторинг коммуникаций, проверяется подозрительная деятельность, а также могут проводиться обыски и задержания в случае выявления доказательств угрожающих действий.

Например, в середине января СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Сумы
NEWS
"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма
"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы