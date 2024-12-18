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СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва, можливі перевірки цивільних

Середа 18 грудня 2024 10:29
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СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва, можливі перевірки цивільних Фото: СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) проводить планові безпекові заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що заходити проходять у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку Збройних сил України (ЗСУ). Мета - перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів й посилення безпеки мешканців міста.

Під час проведення заходів правоохоронці проводять:

  • огляд території, а також приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
  • перевірку громадян, які перебувають в урядовому кварталі столиці.

Фото: СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва (t.me/SBUkr)

Також під час заходів можливі:

  • обмеження проходу та проїзду вулицями Києва;
  • перевірка документів у громадян;
  • огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві нещодавно поліція проводила масштабні слідчі дії в офісних приміщеннях структурного підрозділу "Укрзалізниці" й потягах міжнародного сполучення.

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