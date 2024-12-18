СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева, возможны проверки гражданских лиц

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые мероприятия по безопасности в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа ", - пишет СБУ.

Также во время мероприятий возможны:

Фото: СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева (t.me/SBUkr)

Во время проведения мероприятий правоохранители проводят:

Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности жителей города.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно полиция проводила масштабные следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци" и поездах международного сообщения.

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