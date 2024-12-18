ua en ru
Ср, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева, возможны проверки гражданских лиц

Среда 18 декабря 2024 10:29
UA EN RU
СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева, возможны проверки гражданских лиц Фото: СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые мероприятия по безопасности в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности жителей города.

Во время проведения мероприятий правоохранители проводят:

  • осмотр территории, а также помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
  • проверку граждан, находящихся в правительственном квартале столицы.

Фото: СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева (t.me/SBUkr)

Также во время мероприятий возможны:

  • ограничение прохода и проезда по улицам Киева;
  • проверка документов у граждан;
  • осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно полиция проводила масштабные следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци" и поездах международного сообщения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины
NEWS
Бои за Покровск. Что задумал враг и есть ли риски для ВСУ в случае потери города
Бои за Покровск. Что задумал враг и есть ли риски для ВСУ в случае потери города
DAILY
Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций