СБУ проводит мероприятия по безопасности под Киевом: украинцев предупредили о проверках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

Мероприятия по безопасности СБУ проводит вместе с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев. Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат.

В СБУ отметили, что силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории проведения.

Украинцев предупредили, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.