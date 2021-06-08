СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у учредителей общественной организации "Партия Шария". Они могут быть причастными к распространению агитационных материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины.

Обыски проводились по месту жительства двух фигурантов дела: в Киеве и в Бучанском районе (Киевская область). В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Кроме того, проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера, сообщили в СБУ.

Фото: у основателей "Партии Шария" провели обыски (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.