СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія"

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Вони можуть бути причетними до розповсюдження агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Обшуки проводились за місцем проживання двох фігурантів справи: у Києві та у Бучанському районі (Київська область). В ході обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.
Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру, повідомили у СБУ.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді.
Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу у суді.
Служба безпеки України попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.