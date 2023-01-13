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СБУ провела навчання поблизу Білорусі: захопили "ворожу ДРГ" на енергооб'єкті

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 16:22
СБУ провела навчання поблизу Білорусі: захопили "ворожу ДРГ" на енергооб'єкті Фото: СБУ відпрацювала захоплення "ворожої ДРГ" на навчаннях поблизу Білорусі (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі - відпрацювала затримання "ворожої ДРГ" на енергооб’єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

Як повідомляє СБУ, масштабні контрдиверсійні тренування пройшли у прикордонних районах Рівненської області. Сили оборони відпрацювали знешкодження "ворожих диверсійно-розвідувальних груп" (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон, комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північно-заходному напрямі.

"За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша - захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами. Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, "зловмисники" намагались змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом. Таким чином, "диверсанти" хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних. Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти можуть здійснити новий наступ на Київ у майбутньому. Проте навчання, що проходитимуть у Білорусі найближчим часом, не варто сприймати як пряму загрозу для столиці.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що російське керівництво планує створити двомільйонну армію.

Тим часом командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що ситуація на кордоні з Білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України.

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Служба безпеки України ДРГ Білорусь
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