СБУ провела навчання поблизу Білорусі: захопили "ворожу ДРГ" на енергооб'єкті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Служби безпеки України.

Як повідомляє СБУ, масштабні контрдиверсійні тренування пройшли у прикордонних районах Рівненської області. Сили оборони відпрацювали знешкодження "ворожих диверсійно-розвідувальних груп" (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон, комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північно-заходному напрямі.

"За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша - захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами. Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, "зловмисники" намагались змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом. Таким чином, "диверсанти" хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних. Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.