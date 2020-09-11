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СБУ провела антитеррористические учения в Мариуполе

Автор: Андрей Козловский

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок прошла в морской акватории Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, тренировки проходили на нескольких стратегических объектах города. Участие в них также приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Нацполіції, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы.

Главной целью учений стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

Участники учений отрабатывали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников", которые по легенде планировали захватить судно в Мариупольском морском порту. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мер по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.

Фото: антитеррористические учения в Мариуполе (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Херсонской области.

Кроме того, Служба внешней разведки сообщала о возможном наступлении Российской Федерации на Украину, однако это произойдет не осенью 2020 года.

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