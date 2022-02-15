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СБУ проведет учения в Запорожской области: дата

Автор: РБК-Украина

С 15 февраля в Запорожской области будут проходить многоэтапные контрдиверсионные учения при поддержке группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ. Они продлятся до начала марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря СБУ в Запорожской области Сергея Левченко в Facebook.

"Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп", - отметил Левченко.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт).

По словам Левченко, обучение пройдет с использованием специальной техники и вооружения. На отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, осмотр автомобилей и т.д.

Граждан призывают сохранять спокойствие и бдительность.

"В случае попадания в поле зрения лиц, проявляющих повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать на горячую линию Управления СБУ в Запорожской области по телефону (061) 239-60-40", - подытожил пресс-секретарь.

Отметим, в Харьковской области до начала марта пройдут многоэтапные контрдиверсионные учения

Напомним, до 19 февраля украинская полиция перейдет на усиленный режим.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожская область