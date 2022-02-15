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СБУ начинает контрдиверсионные учения в Харьковской области: продлятся до марта

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 01:41
СБУ начинает контрдиверсионные учения в Харьковской области: продлятся до марта Фото: СБУ начинает контрдиверсионные учения в Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. Они стартуют 15 февраля и продляться до начала марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ в Харьковской области.

Учения будут проходить по всей области, но основное внимание сосредоточат на пограничных районах.

"Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп", - говорится в сообщении.

Жителей области просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

"Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", - предупредили в СБУ.

Также граждан просят сохранять бдительность.

"Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать Управлению СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте usbu_khr@ssu.gov.ua или другим удобным способом", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинская полиция переходит на усиленный режим. Он продлится до 19 февраля.

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Служба безопасности Украины Харьков
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