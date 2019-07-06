СБУ проведет расследование мусорной блокады Львова, - Зеленский

Служба безопасности Украины проведет расследование так называемой мусорной блокады Львова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область, сообщает РБК-Украина.

Во время представления главы Львовской ОГА Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследования по факту пожара Грибовицкой свалки и дальнейшей мусорной блокады города.

"Поэтому мы и привезли главу Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, (представителей - ред.) исполнительной власти, местной власти, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми", - заявил он.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Богдан добавил, что, по его мнению, заявлений Садового о давлении со стороны администрации тогдашнего президента Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства. В свою очередь Садовый заявил, что в случае открытия производства предоставит правоохранителям все необходимые документы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом во Львовскую и Закарпатскую области. Глава государства планирует провести ряд встреч и представить вновь назначенных глав Областных государственных администраций.