СБУ проведе розслідування сміттєвої блокади Львова, - Зеленський

Служба безпеки України проведе розслідування так званої сміттєвої блокади Львова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Львівської області, повідомляє РБК-Україна.

Під час представлення глави Львівської ОДА Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування за фактом пожежі Грибовицького сміттєзвалища та подальшої сміттєвої блокади міста.

"Тому ми і привезли голову Служби безпеки України. Ми хочемо почути конкретні прізвища людей, виконавців, (представників - ред.) виконавчої влади, місцевої влади, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути відповіді на ці питання, то ми займемося цими людьми", - заявив він.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Богдан додав, що, на його думку, заяв Садового щодо тиску збоку адміністрації тодішнього президента Петра Порошенко достатньо для відкриття кримінального провадження. В свою чергу Садовий заявив, що вразі відкриття провадження надасть правоохоронцям всі необхідні документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відправився з робочим візитом у Львівську та Закарпатську області. Глава держави планує провести ряд зустрічей та представити новопризначених очільників Обласних державних адміністрацій.