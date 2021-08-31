UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород"

Автор: Сергей Пышкин

Антитеррористические учения СБУ пройдут на территории Международного аэропорта "Ужгород". Начало запланировано на 7 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Mukachevo.

Отмечается, что антитеррористические учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным. Из-за применения специальной техники и вооружения - возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.

В СБУ также просят, чтобы граждане имели при себе документы и предупреждают об осмотре автомобилей. Учения пройдут с соблюдением прав и свободы человека

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУжгород