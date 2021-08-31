СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород"

Антитеррористические учения СБУ пройдут на территории Международного аэропорта "Ужгород". Начало запланировано на 7 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Mukachevo.
Отмечается, что антитеррористические учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным. Из-за применения специальной техники и вооружения - возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.
В СБУ также просят, чтобы граждане имели при себе документы и предупреждают об осмотре автомобилей. Учения пройдут с соблюдением прав и свободы человека