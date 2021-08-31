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СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Ужгород"

Автор: Сергій Пишкін

Антитерористичні навчання СБУ пройдуть на території Міжнародного аеропорту "Ужгород". Початок запланований на 7 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Mukachevo.

Зазначається, що антитерористичні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних. Через застосування спеціальної техніки та озброєння - можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.

У СБУ також просять, аби громадяни мали при собі документи та попереджають про огляд автомобілів. Навчання пройдуть з дотриманням прав та свободи людини

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Служба безпеки УкраїниУжгород