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Во Львове проходят антитеррористические учения, могут ввести особый режим

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на территории Львовской области. Они пройдут в период с 16 по 17 декабря на объектах возможных террористических посягательств.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, учения пройдут во Львове и прилегающих районах в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники.

"СБУ призывает жителей Львовской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и придерживаться правил личной безопасности", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в рамках обучения возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Напомним, ранее на военных объектах Львовской области СБУ проводила масштабные учения в конце сентября.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве СБУ совместно с посольством Израиля провели тактико-специальные антитеррористические учения. Тогда во время силовой фазы тренировок спецназовцы освободили "заложников", обезвредили "взрывчатку" и задержали "террористов".

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