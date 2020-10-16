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В Киеве СБУ провела антитеррористические учения

Киев, Пятница 16 октября 2020 20:54
В Киеве СБУ провела антитеррористические учения
Фото: антитеррористические учения (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня в Киеве Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля провели тактико-специальные антитеррористические учения. Во время силовой фазы тренировок спецназовцы освободили "заложников", обезвредили "взрывчатку" и задержали "террористов".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, совместные учения прошли в Печерском и Деснянском районах столицы. В антитеррористических мероприятиях также приняли участие подразделения органов государственной исполнительной власти, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

По легенде учений условные "террористы" захватили в заложники представителя дипломатического представительства. Одновременно их сообщники, другая группа "злоумышленников" заложили имитационный макет самодельного взрывного устройства у входа в помещение посольства.

Фото: обучение на военных объектах (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее Координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ провела масштабные учения на военных объектах Львовской области.

Кроме того, СБУ, Национальная полиция и ВСУ провели совместные учения в Сумах.

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