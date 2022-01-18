СБУ в прошлом году нейтрализовала более 2 тысяч кибератак на госресурсы Украины

"СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. За прошлый год локализованы более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, была заблокирована мощная кибератака на украинские правительственные ресурсы, организованная российскими спецслужбами.

"Установлены лица участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в ходе многоэтапной спецоперации была нейтрализована транснациональная группа хакеров, поразившая более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

"Ущерб от преступных действий злоумышленников составил более 80 млн долларов", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что в прошлом году также была заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних", ликвидировано более 20 вражеских ботоферм общей мощностью около 150 тысяч аккаунтов.

"Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине", - отметили в спецслужбе.