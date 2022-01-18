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СБУ в прошлом году нейтрализовала более 2 тысяч кибератак на госресурсы Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 18 января 2022 11:49
СБУ в прошлом году нейтрализовала более 2 тысяч кибератак на госресурсы Украины Фото: задержание преступника сотрудниками СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Служба безопасности Украины в течение 2021 года предотвратила более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти, а также объекты инфраструктуры. Была пресечена мощная хакерская атака, организованная российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. За прошлый год локализованы более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, была заблокирована мощная кибератака на украинские правительственные ресурсы, организованная российскими спецслужбами.

"Установлены лица участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в ходе многоэтапной спецоперации была нейтрализована транснациональная группа хакеров, поразившая более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

"Ущерб от преступных действий злоумышленников составил более 80 млн долларов", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что в прошлом году также была заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних", ликвидировано более 20 вражеских ботоферм общей мощностью около 150 тысяч аккаунтов.

"Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине", - отметили в спецслужбе.

Напомним, в ночь на пятницу десятки государственных сайтов подверглись масштабной кибератаке.

Кроме того, с пятницы на государственные сайты велись DDOS-атаки.

Также стало известно о новых кибератаках на государственные ресурсы Украины.

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