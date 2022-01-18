СБУ минулого року нейтралізувала понад 2 тисячі кібератак на держресурси України

Служба безпеки України протягом 2021 року запобігла понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади, а також об'єкти інфраструктури. Була припинена потужна хакерська атака, організована російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу СБУ.

"СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України. За минулий рік локалізовано понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, була заблокована потужна кібератака на українські урядові ресурси, організована російськими спецслужбами.

"Встановлені особи учасників протиправної діяльності. Ними виявилися представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в ході багатоетапної спецоперації була нейтралізована транснаціональна група хакерів, яка вразила понад 150 комп'ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.

"Збиток від злочинних дій зловмисників склав понад 80 млн доларів", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що минулого року також була заблокована спецоперація військової розвідки РФ з поширення фейкових відомостей про нібито проведення в країні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх", ліквідовано понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю близько 150 тисяч акаунтів.

"Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні", - зазначили в спецслужбі.