СБУ и прокуратура отрицают информацию о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного

Фото: сотрудник СБУ (ssu.gov.ua)

В Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора отрицают информацию о розыске бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Информация о побеге одного из подозреваемых якобы неправдивая.

Об этом на брифинге сказали представитель СБУ Анатолий Булич и Офиса Генпрокурора Андрей Лысокобылка.

Представитель спецслужбы подтвердил, что вчера был задержан сотрудник "Альфы" Андрей Расюк по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

В то же время, ведомство отрицает, что задержало еще одного подозреваемого - экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который якобы затем сбежал.

"Не соответствует действительности информация, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места преступления", - отметил Булич.

Более того, он отрицает, что Нескоромному вообще было предьявлено подозрение.

Представитель прокуратуры Андрей Лысокобылка также заявил, что в деле только один подозреваемый - Расюк. Ему инкриминируют подготовку покушения на сотрудника правоохранительного органа.

Мотивы действия подозреваемого силовики назвать отказались. Они только подчеркнули, что поиск его сообщников продолжается.

Ранее РБК-Украина писало, что полковника спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В качестве заказчика подозревают бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.