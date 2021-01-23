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СБУ і прокуратура заперечують інформацію про розшук екс-заступника голови СБУ Нескоромного

Київ, Субота 23 січня 2021 18:43
СБУ і прокуратура заперечують інформацію про розшук екс-заступника голови СБУ Нескоромного
Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Олег Черниш

В Службі безпеки України і Офісі генерального прокурора заперечують інформацію про розшук колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного. Інформація про втечу одного з підозрюваних нібито неправдива.

Про це на брифінгу сказали представник СБУ Анатолій Буліч та Офісу Генпрокурора Андрій Лисокобилка.

Представник спецслужби підтвердив, що вчора був затриманий співробітник "Альфи" Андрій Расюк за підозрою в організації і підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

У той же час, відомство заперечує, що затримала ще одного підозрюваного - екс-заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який нібито потім втік.

"Не відповідає дійсності інформація, що нібито хтось втік в наручниках з місця злочину", - зазначив Буліч.

Більш того, він заперечує, що Нескоромному взагалі було предьявлено підозру.

Представник прокуратури Андрій Лисокобилка також заявив, що у справі лише один підозрюваний - Расюк. Йому інкримінують підготовку замаху на співробітника правоохоронного органу.

Мотиви дії підозрюваного силовики назвати відмовилися. Вони лише підкреслили, що пошук його спільників триває.

Раніше РБК-Україна писало, що полковника спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. В якості замовника підозрюють колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного.

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