В СБУ прокомментировали обыски в мэрии Одессы

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в Одесском горсовете и в офисах фирм, причастных к хищению 100 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что государственные деньги присвоили руководители нескольких департаментов Одесской мэрии, которые провернули сделку.

Так, по данным СБУ, сначала чиновники горсовета создали искусственную кредитную задолженность одному из коммунальных предприятий. После выданный банком кредит выкупила связанная с чиновниками фирма. Коммерсанты увеличили существующий долг на 100 млн гривен и потребовали у мэрии его погашения.

На основании заведомо неправомерных материалов чиновников нескольких департаментов мэрии бюджетные деньги были перечислены фирме и присвоены участниками аферы.

По факту присвоения имущества из-за злоупотребления служебным положением открыто уголовное дело.

Фото: обыски в мэрии Одессы (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводят обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов.

Кроме того, сегодня СБУ обыскивает Одесский морской порт в связи с заключением финансовой операции, которая нанесла ущерб государство на более 54 млн гривен.