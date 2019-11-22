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В СБУ прокоментували обшуки в мерії Одеси

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 16:20
В СБУ прокоментували обшуки в мерії Одеси
Фото: обшук в мерії Одеси (ssu.gov.ua)

Чиновників мерії підозрюють у розкраданні 100 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в Одеській міськраді та в офісах фірм, причетних до оборудки на 100 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що державні гроші привласнили керівники кількох департаментів Одеської мерії, які провернули оборудку.

Так, за даними СБУ, спочатку чиновники міськради створили штучну кредитну заборгованість одному з комунальних підприємств. Після виданий банком кредит викупила пов`язана з чиновниками фірма. Комерсанти збільшили існуючий борг на 100 млн гривень та зажадали у мерії його погашення.

На підставі завідомо неправомірних матеріалів посадовців кількох департаментів мерії бюджетні гроші були перераховані фірмі та привласнені учасниками оборудки.

За фактом привласнення майна через зловживання службовим становищем відкрито кримінальну справу.

Фото: обшуки в мерії Одеси (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури проводять обшуки в мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів.

Крім того, сьогодні СБУ обшукує Одеський морський порт у зв'язку з укладенням фінансової операції, яка завдала шкоди державу на понад 54 млн гривень.

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