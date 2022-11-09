СБУ прийшла в центральний офіс "Укрнафти". У компанії обурюються

В СБУ пояснили, що забезпечують передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни, щоб не допустити дестабілізації роботи підприємства.

Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення від сплати акцизного збору менеджментом "Укрнафти". Також перевіряються можливі порушення для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

СБУ зазначає, що Офіс генпрокурора готує підозру менеджменту "Укрнафти" за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

Фото: СБУ прийшла в центральний офіс "Укрнафти" (t.me/SBUkr)

Що кажуть в "Укрнафті"

У компанії обурюються діями СБУ і заявляються про блокування роботи.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба заявляє, що "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів про націоналізацію компанії.