UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ прийшла в центральний офіс "Укрнафти". У компанії обурюються

Фото: СБУ прийшла в центральний офіс "Укрнафти" (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітники Служби безпеки України прийшли до центрального офісу "Укрнафти", яка не нещодавно перейшла у власність держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та пресслужбу "Укрнафти".

В СБУ пояснили, що забезпечують передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни, щоб не допустити дестабілізації роботи підприємства.

Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення від сплати акцизного збору менеджментом "Укрнафти". Також перевіряються можливі порушення для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

СБУ зазначає, що Офіс генпрокурора готує підозру менеджменту "Укрнафти" за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

Фото: СБУ прийшла в центральний офіс "Укрнафти" (t.me/SBUkr)

Що кажуть в "Укрнафті"

У компанії обурюються діями СБУ і заявляються про блокування роботи.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба заявляє, що "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів про націоналізацію компанії.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що Україна націоналізувала підприємства олігархів Коломойського, Жеваго та Богуслаєва, зокрема мова йде про компанії "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор".

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що компанії передали під управління Міноборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУкрнафтаБюро економічної безпеки