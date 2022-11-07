ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віддали Міноборони. Шмигаль пояснив, що буде з "Укрнафтою" та "Мотор Січ" після націоналізації

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 15:59
Віддали Міноборони. Шмигаль пояснив, що буде з "Укрнафтою" та "Мотор Січ" після націоналізації Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Націоналізація підприємств була стратегічно важливою для України. Їх продукція необхідна нашим ЗСУ та енергетичного сектору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу.

"Акції п’яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача", - пише Шмигаль.

Зазначимо, що йдеться про націоналізацію підприємств:

  • "Укрнафта";
  • "Укртатнафта";
  • "Запоріжтрансформатор";
  • "АвтоКрАЗ";
  • "Мотор Січ".

За словами Шмигаля, підприємства повинні будуть забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час.

"Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу", - додав прем'єр.

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, в цьому випадку не варто використовувати термін "націоналізація".

"Це не є націоналізація, це пряме вилучення майна під час воєнного стану. Це абсолютно різні правові форми. Не кажіть націоналізація, бо буде помилкове сприйняття суспільством", - відзначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НКЦПФР прийняла рішення щодо націоналізації ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрнафта Війна в Україні
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ