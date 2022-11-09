СБУ пришла в центральный офис "Укрнафты". В компании возмущаются

В СБУ объяснили, что обеспечивают передачу в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, чтобы не допустить дестабилизацию работы предприятия.

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях от уплаты акцизного сбора менеджментом "Укрнафты". Также проверяются возможные нарушения для увеличения прибыли при изготовлении топлива.

СБУ отмечает, что Офис генпрокурора готовит подозрение менеджменту "Укрнафты" по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

Фото: СБУ пришла в центральный офис "Укрнафты" (t.me/SBUkr)

Что говорят в "Укрнафте"

В компании возмущаются действиями СБУ и заявляются о блокировке работы.

"Начиная с 20.00 08.11.2022 работа центрального офиса ПАО "Укрнафта" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места", - говорится в сообщении.

Пресс-служба заявляет, что "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документы о национализации компании.