СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области: подробности

Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ровенской области.

Сообщается, что подобные мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

СБУ отмечает, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

Поэтому указанные мероприятия проводятся для:

недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира";

проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При участии представителей церкви правоохранители: