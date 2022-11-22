СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области: подробности
Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ровенской области.
Сообщается, что подобные мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.
СБУ отмечает, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.
Поэтому указанные мероприятия проводятся для:
- недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира";
- проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
- обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.
При участии представителей церкви правоохранители:
- производят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету нашей страны.
Напомним, сегодня украинские правоохранители уже посетили Киево-Печерскую лавру.
Отметим, что 12 ноября в сети появилось видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.
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