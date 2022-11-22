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СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области: подробности

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Вторник 22 ноября 2022 10:25
СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области: подробности Фото: СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области (ssu.rivne)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ровенской области.

Сообщается, что подобные мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

СБУ отмечает, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

Поэтому указанные мероприятия проводятся для:

  • недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира";
  • проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
  • обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При участии представителей церкви правоохранители:

  • производят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету нашей страны.

Напомним, сегодня украинские правоохранители уже посетили Киево-Печерскую лавру.

Отметим, что 12 ноября в сети появилось видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.

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Служба безопасности Украины Ровенская область
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