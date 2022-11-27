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СБУ прийшла до ще однієї церкви МП у Івано-Франківську

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Неділя 27 листопада 2022 12:03
СБУ прийшла до ще однієї церкви МП у Івано-Франківську Фото: СБУ прийшла до ще однієї церкви МП у Івано-Франківську (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що заходи проводять спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.

Так, враховуючи збройну агресію Росії, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої країни.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі", - повідомляють в СБУ.

Зазначається, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян РФ, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

До того, під час обшуків у низці церков МП СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ.

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