СБУ прийшла до ще однієї церкви МП у Івано-Франківську

Співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що заходи проводять спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.

Так, враховуючи збройну агресію Росії, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої країни.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі", - повідомляють в СБУ.

Зазначається, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для: