СБУ пришла в еще одну церковь МП в Ивано-Франковске

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

Так, учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.

"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", - сообщают в СБУ.

Все действия происходят в пределах действующего законодательства и проводятся для: