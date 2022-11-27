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СБУ пришла в еще одну церковь МП в Ивано-Франковске

Новина українською →
Воскресенье 27 ноября 2022 12:03
СБУ пришла в еще одну церковь МП в Ивано-Франковске Фото: СБУ пришла в еще одну церковь МП в Ивано-Франковске (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

Так, учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.

"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", - сообщают в СБУ.

Все действия происходят в пределах действующего законодательства и проводятся для:

  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
  • недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан РФ, хранения запрещенных предметов и т.п.;
  • гарантий безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Напомним, недавно СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

К тому же, во время обысков в ряде церквей МП СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан РФ.

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Ивано-Франковск Служба безопасности Украины
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