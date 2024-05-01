СБУ прийшла з обшуками до відомого запорізького митрополита УПЦ МП, - джерела

Як зазначають джерела, СБУ прийшла до митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки 1 травня. Слідчі дії проходять у Запоріжжі.

СБУ поінформує про результати обшуків пізніше.

Як зазначають у мережі, митрополита Луку можуть підозрювати у запереченні російської війни проти України, а також поширенні пропаганди РФ. Зокрема, у 2021 році він поширив фейк про "біологічну зброю", яку нібито американці випробовують в Україні.

Також він виправдовував російські удари по Україні та стверджував, що масштаби утисків церкви за часів Сталіна-Хрущова були мізерно малі у порівнянні з тим, що відбувається зараз в Україні.

У 2022 році проти митрополита Луки (Андрія Коваленка) в Україні ввели санкції терміном на п'ять років.