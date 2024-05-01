СБУ пришла с обысками к известному запорожскому митрополиту УПЦ МП, - источники

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к еще одному митрополиту УПЦ Московского патриархата. Речь идет о запорожском митрополите Луке (Андрее Коваленко).
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Как отмечают источники, СБУ пришла к митрополиту УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки 1 мая. Следственные действия проходят в Запорожье.
СБУ проинформирует о результатах обысков позже.
Как отмечают в сети, митрополит Лука может подозреваться в отрицании российской войны против Украины, а также распространении пропаганды РФ. В частности, в 2021 году он распространил фейк о "биологическом оружии", которое якобы американцы испытывают в Украине.
Также он оправдывал российские удары по Украине и утверждал, что масштабы притеснений церкви при Сталине-Хрущеве были ничтожно малы по сравнению с происходящим сейчас в Украине.
В 2022 году против митрополита Луки (Андрея Коваленко) в Украине были введены санкции сроком на пять лет.
Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины начала проверку епархий УПЦ Московского патриархата. Десятки служителей получили подозрения в отрицании войны и распространении российской пропаганды, а также в государственной измене.
Самым известным делом стало следствие против бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его подозревают в разжигании вражды среди верующих и не только.
Вчера, 30 апреля, суд снял с митрополита Павла электронный браслет, но ему до сих пор нельзя отлучаться с места жительства, кроме неотложных случаев.
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