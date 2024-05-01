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СБУ пришла с обысками к известному запорожскому митрополиту УПЦ МП, - источники

Фото: митрополит УПЦ МП Лука (facebook.com/ZaporozhEparchia)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к еще одному митрополиту УПЦ Московского патриархата. Речь идет о запорожском митрополите Луке (Андрее Коваленко).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как отмечают источники, СБУ пришла к митрополиту УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки 1 мая. Следственные действия проходят в Запорожье.

СБУ проинформирует о результатах обысков позже.

Как отмечают в сети, митрополит Лука может подозреваться в отрицании российской войны против Украины, а также распространении пропаганды РФ. В частности, в 2021 году он распространил фейк о "биологическом оружии", которое якобы американцы испытывают в Украине.

Также он оправдывал российские удары по Украине и утверждал, что масштабы притеснений церкви при Сталине-Хрущеве были ничтожно малы по сравнению с происходящим сейчас в Украине.

В 2022 году против митрополита Луки (Андрея Коваленко) в Украине были введены санкции сроком на пять лет.

Проверки УПЦ МП

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины начала проверку епархий УПЦ Московского патриархата. Десятки служителей получили подозрения в отрицании войны и распространении российской пропаганды, а также в государственной измене.

Самым известным делом стало следствие против бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его подозревают в разжигании вражды среди верующих и не только.

Вчера, 30 апреля, суд снял с митрополита Павла электронный браслет, но ему до сих пор нельзя отлучаться с места жительства, кроме неотложных случаев.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожьеУПЦ МП