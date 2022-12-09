СБУ прийшла з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі

Правоохоронці продовжують перевіряти церкви УПЦ МП в Україні. Цього разу СБУ прийшла до одного з соборів Борисполя (Київська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль (Київська область)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти УПЦ МП як осередки "русского мира" та займаються убезпеченням населення від провокацій і терористичних актів.
Крім того, проводяться перевірки, чи не використовують приміщення собору для переховування ДРГ, іноземців, для зберігання зброї тощо.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
Як повідомлялось, раніше СБУ повідомила, що проводить перевірки ще 13 об'єктів УПЦ МП у трьох областях України.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книг про сатанізм і нацистську символіку після проведення контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ МП.
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