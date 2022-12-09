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СБУ пришла с обысками в собор УПЦ МП в Борисполе

Фото: СБУ пришла с обысками в собор УПЦ МП в Борисполе (facebook.com/ssu.kyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители продолжают проверять церкви УПЦ МП в Украине. В этот раз СБУ пришла в один из соборов Борисполя (Киевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь (Киевская область)" , - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители проверяют, не используют ли объекты УПЦ МП в качестве очага "русского мира" и занимаются обеспечением безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Кроме того, проводятся проверки, не используют ли помещения собора для укрывательства ДРГ, иностранцев, для хранения оружия и т.д.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

  • производят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Как сообщалось, ранее СБУ сообщила, что проводит проверки еще 13 объектов УПЦ МП в трех областях Украины.

Напомним, недавно правоохранители изъяли значительный объем пропагандистской литературы Кремля, книг о сатанизме и нацистской символике после проведения контрразведывательных мероприятий в епархиях УПЦ МП.

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Киевская областьУПЦ МП